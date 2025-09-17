Ufficiale: il Sydney FC rescinde il contratto di Douglas Costa

17/09/2025 | 18:47:27

Si separano le strade di Douglas Costa e del Sydney FC: “Di comune accordo, poiché l’esterno non è in grado di viaggiare in Australia. Questioni legali e personali ancora in corso nel suo Paese d’origine hanno impedito al brasiliano di partire. Nonostante gli siano stati concessi più di due mesi di tempo per risolvere tali problematiche, Costa ha informato il Sydney FC che al momento non si intravede una soluzione. Douglas Costa ha espresso la sua gratitudine al club per il periodo trascorso, mentre la sua partenza libera uno slot da visto (il quinto) che gli Sky Blues potranno occupare a gennaio, se necessario”. L’allenatore del Sydney, Ufuk Talay, ha salutato così l’ex Juventus: “Douglas ci ha regalato alcune prestazioni divertenti durante la sua stagione qui, e voglio ringraziarlo per l’impegno e la qualità che ha portato in rosa. Lo abbiamo supportato negli ultimi mesi per cercare di risolvere i suoi problemi, ma abbiamo concordato che questa è la scelta migliore per la squadra mentre ci prepariamo alla nuova stagione”.

FOTO: X Sydney