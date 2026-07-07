Ufficiale: il Real Madrid riscatta Angel Carvajal

07/07/2026 | 20:27:35

Carvajal torna al Real Madrid, i Blancos hanno riscattato il giovane attaccante Angel Carvajal. Il comunicato: “Il Real Madrid ha informato il Real Valladolid della sua decisione di esercitare l’opzione di riacquisto sui diritti di tesseramento di Ángel Carvajal, in conformità con l’accordo di trasferimento firmato tra i due club la scorsa estate. Questa clausola è obbligatoria in tutti i contratti di cessione stipulati dal club madrileno per i suoi giovani talent”.

foto x real