Ufficiale: il Pisa esonera Hiljemark

08/06/2026 | 18:12:25

Il Pisa ha esonerato Oscar Hiljemark dal ruolo di allenatore, la nota ufficiale del club: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera”. Il nome più autorevole per la panchina come svelato da Gianluigi Longari è quello di Fabio Pecchia.

foto sito pisa