Ufficiale: il nuovo allenatore dell’Ajax è Maurice Steijn

Ajax, Sparta Rotterdam e Maurice Steijn hanno raggiunto un accordo sul trasferimento dell’allenatore ai Lancieri. Questo il comunicato sul sito della società di Amsterdam: “Steijn firmerà un contratto triennale ad Amsterdam dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. Steijn diventerà l’allenatore della prima squadra dell’Ajax”. Segue una descrizione della carriera del Mister: il 49enne allenatore ha giocato a calcio professionistico per ADO Den Haag e NAC Breda. Con il NAC Breda è stato promosso in Eredivisie nel 2000. Steijn ha iniziato la sua carriera di allenatore all’ADO Den Haag, dove è diventato assistente allenatore e infine capo allenatore della prima squadra dal 2011 al 2014. Dal 2014 al 2019 è stato alla guida del VVV-Venlo come capo allenatore e con il club del Limburgo è diventato campione del Keuken Kampioen Divisie. Nello stesso anno ha vinto il Gouden Stier come miglior allenatore ed è stato anche premiato con il Rinus Michels Award. Nel 2019 è partito per gli Emirati Arabi Uniti per unirsi all’Al-Wahda FC, l’anno successivo è passato al NAC Breda. Alla fine di aprile 2022 ha firmato per lo Sparta Rotterdam, dove ha impedito al club di retrocedere nelle partite finali di quella stagione. La scorsa stagione Steijn ha chiuso con un sorprendente sesto posto con lo Sparta in Eredivisie e ha persino raggiunto la finale degli spareggi per il calcio europeo. Il DS Sven Mislintat: “Maurice è ora attivo da circa 20 anni come allenatore nel calcio professionistico, di cui 10 anni come capo allenatore. Con tutti i club per cui ha lavorato, i risultati hanno superato le aspettative. Quindi, ha dimostrato più volte con le sue squadre che è un vero overperformer. È pronto per un salto di qualità, ne sono sicuro. Inoltre, stiamo componendo attentamente lo staff tecnico che circonda Maurice in un insieme complementare. A fine giugno, i primi giocatori riferirà allo Sportpark de Toekomst e inizierà la preparazione per la nuova stagione. Sono felice che la posizione di allenatore più importante sia ora occupata”. Said Bakkati entrerà a far parte dello staff tecnico come assistente allenatore. Bakkati ha una storia all’Ajax. Durante la stagione 2015/2016 è stato assistente allenatore ad Amsterdam degli allenatori Andries Ulderink e Jaap Stam per la seconda squadra dell’Ajax. Bakkati (Groningen, 23 marzo 1982) ha continuato la sua carriera come assistente per Reading FC, PEC Zwolle, Feyenoord e FC Cincinnati. Da novembre 2022, l’ex giocatore è stato assistente allenatore di Dick Advocaat all’ADO Den Haag. Dopo l’allenatore Steijn, Bakkati firmerà un contratto triennale, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. Il 28enne tedesco Max Lesser arriverà dal VfB Stuttgart come capo analista per la prima squadra. Lo staff tecnico è inoltre composto da Richard Witschge, Anton Scheutjens (allenatore dei portieri) e Alessandro Schoenmaker (allenatore delle prestazioni). L’Ajax è ancora alla ricerca di un assistente per completare lo staff tecnico di Steijn.

Fonte: Sito Ajax