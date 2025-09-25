Ufficiale: il Monza cambia proprietà, ceduta la società brianzola a Beckett Layne Ventures

L’AC Monza cambia ufficialmente proprietà. Questo il comunicato diffuso da Fininvest:
“Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025.
A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente
il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026″.
