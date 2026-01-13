Ufficiale: il Lipsia si assicura il talento Suleman Sani

13/01/2026 | 19:10:40

Il Lipsia ha annunciato l’acquisto di Suleman Sani, talento di 19 anni che arriva dal Trencin: “Il RB Lipsia ha ingaggiato un altro giovane attaccante per il futuro: Suleman Sani si unisce ai Red Bulls dal club slovacco di prima divisione AS Trenčín . L’ ala diciannovenne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 18. Sani, nato il 1° settembre 2006 , si è trasferito in Europa dal club nigeriano Akwa United nel settembre 2024, maturando una preziosa esperienza professionale all’inizio con l’AS Trenčín . In 59 presenze ufficiali con il club fino ad oggi, il giocatore destro ha segnato 16 gol e fornito sette assist.Sani ha giocato anche per l’AS Trenčín nella UEFA Youth League e ha attirato l’attenzione internazionale durante la Coppa del Mondo U20 con la Nigeria”.

foto x lipsia