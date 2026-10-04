Ufficiale: il Gubbio esonera Di Carlo

04/10/2026 | 15:03:26

Il Gubbio esonera Domenico Di Carlo, il comunicato ufficiale: “As Gubbio 1910 rende noto di aver sollevato dall’incarico di Allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Domenico Di Carlo e, contestualmente, l’allenatore in seconda Sig. Davide Mezzanotti e il match analyst Sig. Gaspare Mazarese ad ognuno dei quali rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità durante la loro permanenza in rossoblù.

Il club desidera augurare a tutti loro le migliori fortune personali e professionali”.

foto sito gubbio