Ufficiale: il Foggia e Auteri si separano

23/11/2026 | 15:04:04

Il Foggia e Auteri si separano. Il comunicato del club: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Gaetano Auteri. L’accordo è stato raggiunto in un clima di piena collaborazione con il tecnico, che ha scelto di compiere questo passo con l’intento di favorire una svolta per il bene del Foggia. La Società desidera ringraziare sentitamente il mister per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo trascorso alla guida dei rossoneri, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. Gli allenamenti, che riprenderanno nel pomeriggio, saranno temporaneamente diretti da mister Simone Calori, in attesa delle decisioni in merito alla nuova guida tecnica della prima squadra”.

foto sito foggia