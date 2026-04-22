Ufficiale: il Chelsea ha esonerato Rosenior

22/04/2026 | 18:33:21

Il Chelsea ha comunicato l’esonero del tecnico Liam Rosenior.

Questo il comunicato del club:

“Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi la rescissione del contratto con l’allenatore Liam Rosenior.

A nome di tutti noi del Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club.

Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione.

Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero dal Club, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza degli standard richiesti e c’è ancora molto in palio in questa stagione. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam ogni successo per il futuro.

Calum McFarlane assumerà la guida della squadra come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, con il supporto dello staff tecnico del club, con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione alle competizioni europee e di avanzare in FA Cup.

Nell’ambito del processo di stabilizzazione del ruolo di allenatore capo, il Club intraprenderà un percorso di autoanalisi per individuare la persona più adatta a ricoprire tale posizione a lungo termine”.

Foto: X Chelsea

