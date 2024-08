Il Chelsea ha appena ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Mike Penders dal Genk. Il portiere classe 2005 diviene quindi a tutti gli effetti il settimo portiere in rosa per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro, ma rimarrà in prestito nella squadra belga per una stagione. Firma coi londinesi un contratto fino al 2032.

Foto: Instagram Penders