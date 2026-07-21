Ufficiale: il Catania risolve il contratto del serbo Bocic

21/07/2026 | 17:27:25

L’attaccante serbo classe 2000 Milos Bocic lascia ufficialmente il Catania dopo 18 presenze, condite da due reti. Nelle ultime stagioni l’attaccante ha vestito le maglie di Taranto, Latina e AZ Picerno, tutte in Serie C, ma con scarsi risultati di rendimento. Da qui arriva la decisione del club etneo di terminare il rapporto con il centravanti. Di seguito il comunicato della squadra siciliana: “Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Miloš Bočić. All’attaccante, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 18 presenze e 2 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Foto: Sito Catania