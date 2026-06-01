Ufficiale: il Brentford rinnova Dasilva, Henry e Jensen fino al 2027

01/06/2026 | 15:44:43

Il Brentford ha annunciato di aver rinnovato fino al 2027 i contratti del trio Josh Dasilva, Rico Henry e Mathias Jensen.

Questo il comunicato del club:

“Il Brentford ha esercitato l’opzione prevista nei contratti di Josh Dasilva, Rico Henry e Mathias Jensen.

I contratti dei tre giocatori, tutti e tre in forza da tempo, sono stati prolungati fino alla fine della stagione 2026/27.

Tutti e tre i giocatori sono stati elementi chiave della squadra che ha ottenuto la promozione in Premier League per la prima volta nella storia del club nel 2021 e da allora hanno contribuito in modo significativo a consolidare la permanenza del Brentford nella massima serie.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, Dasilva è passato al Brentford nell’agosto del 2018, collezionando 157 presenze in tutte le competizioni, con 22 gol e 12 assist, prima della scadenza del suo precedente contratto nell’estate del 2025.

Ha continuato la riabilitazione dopo una serie di infortuni con il club e a ottobre gli è stato offerto un nuovo contratto fino alla fine della stagione 2025/26.

Ad aprile, ha fatto il suo attesissimo ritorno in campo nella vittoria per 3-0 contro il West Ham United al Gtech Community Stadium, disputando una partita in prima squadra per la prima volta dopo 822 giorni.

Dasilva ha giocato anche nell’ultima partita casalinga della stagione, con il pareggio per 2-2 contro il Crystal Palace che ha rappresentato la sua 50ª presenza in Premier League.

La stagione 2025/26 è stata la decima di Henry nella zona ovest di Londra, dopo essere arrivato dal Walsall nell’agosto del 2016 per una cifra non rivelata.

In questo periodo, il terzino ha collezionato 239 presenze, di cui 30 nella scorsa stagione.

Henry ha fatto il suo debutto internazionale con la Giamaica in una partita di qualificazione ai Mondiali contro Trinidad e Tobago a novembre, mentre la partita casalinga di gennaio contro il Nottingham Forest è stata la sua centesima partita in Premier League.

Il centrocampista centrale Jensen , che vanta 31 presenze con la nazionale danese, si è trasferito al Brentford dal Celta Vigo, squadra della Liga spagnola, nel luglio 2019.

Nella scorsa stagione ha superato le 150 presenze in Premier League e le 250 partite in tutte le competizioni con il club, con un bilancio attuale di 17 gol e 32 assist in 275 presenze.

Nella stagione 2025/26 ha collezionato 42 presenze, segnando cinque gol e fornendo tre assist, e il suo tiro dalla lunga distanza nella vittoria per 3-1 contro il Manchester United è stato nominato gol della stagione del club”.

Foto: X Brentford

