Ufficiale: Hoffenheim, colpo De Cat

10/07/2026 | 17:07:47

Colpo dell’Hoffenheim, che si è assicurato il talento 17enne De Cat per una cifra intorno ai 20 milioni: “Il club di Bundesliga TSG Hoffenheim ha ingaggiato il talento belga Nathan De Cat. Il centrocampista diciassettenne fiammingo ha firmato un contratto a lungo termine con il club di Kraichgau.

Molti top club internazionali erano interessati a lui, ma l’offerta del TSG Hoffenheim lo ha convinto: il talento Nathan De Cat si trasferisce dai campioni del Belgio dell’RSC Anderlecht al TSG Hoffenheim. Il diciassettenne fiammingo, che compirà 18 anni il 19 luglio, ha firmato un contratto a lungo termine con la squadra partecipante all’Europa League.

“Siamo estremamente lieti che un giocatore di livello internazionale come Nathan De Cat abbia scelto consapevolmente di unirsi al TSG Hoffenheim. Questa è una conferma eccezionale del percorso che abbiamo intrapreso”, afferma Andreas Schicker, direttore sportivo del TSG Hoffenheim. “Nathan è uno dei maggiori talenti del calcio europeo nel suo ruolo. Crediamo fermamente nel suo potenziale e vogliamo dargli la fiducia e il tempo necessari per dimostrare le sue capacità a livello di Bundesliga e per continuare a crescere”.

Anche Nathan De Cat si dichiara entusiasta del trasferimento: “L’Hoffenheim ha dimostrato fin da subito grande interesse per il mio acquisto. Le discussioni con i dirigenti del club, tra cui Andreas Schicker, Paul Pajduch e l’allenatore Chris Ilzer, mi hanno convinto pienamente. L’Hoffenheim mi offre l’opportunità perfetta per mettermi alla prova in uno dei cinque principali campionati europei e contribuire al successo sportivo del club. Inoltre, la partecipazione all’Europa League mi darà la possibilità di acquisire una preziosa esperienza internazionale. L’Hoffenheim ha già dimostrato ampiamente di offrire ai giovani giocatori la migliore piattaforma per crescere e migliorare.”

Nathan De Cat è entrato a far parte del settore giovanile dell’RSC Anderlecht nel 2018 all’età di nove anni. Il centrocampista centrale ha scalato tutte le categorie giovanili del rinomato club belga prima di fare il suo debutto da professionista in UEFA Europa League nel febbraio 2025. Nell’estate del 2025, il belga alto 1,92 metri è stato promosso in prima squadra e ha collezionato 46 presenze in tutte le competizioni (tre gol, cinque assist). In totale, De Cat ha disputato 53 partite con la prima squadra dell’Anderlecht e 36 con la squadra riserve, che milita nella seconda divisione belga. Nel marzo 2026, il diciassettenne, che in precedenza aveva collezionato 20 presenze con diverse nazionali giovanili, ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore belga”.

foto sito hoffenheim