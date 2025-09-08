Ufficiale: Hjulmand è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen

08/09/2025 | 15:23:46

Attraverso un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, il Bayer Leverkusen ha annunciato il successore di Erik ten Hag: Kasper Hjulmand. Di seguito, la nota del club tedesco: “Kasper Hjulmand diventa il nuovo allenatore del club di Bundesliga Bayer Leverkusen. Il club ha ingaggiato il danese, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, come successore di Erik ten Hag. Hjulmand era recentemente allenatore della nazionale danese. Nel 2021 ha portato la sua squadra fino alle semifinali degli Europei, dove i danesi hanno perso di misura ai tempi supplementari contro l’Inghilterra. Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Germania negli ottavi di finale dell’EURO 2024, Hjulmand si è dimesso dal ruolo di commissario tecnico, dopo un totale di quattro anni alla guida della nazionale. Nella stagione di Bundesliga 2014/15 aveva già allenato il 1. FSV Mainz 05 come capo allenatore”.

Foto: sito Bayer Leverkusen