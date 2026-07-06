Ufficiale: Hernani Junior è un nuovo calciatore del Palermo
06/07/2026 | 11:40:06
Il Palermo ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista brasiliano Hernani Azevedo Júnior dal Monza.
Questo il comunicato:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Monza le prestazioni sportive di Hernani Azevedo Júnior.
Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Hernani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
Foto: sito Palermo