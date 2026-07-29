Ufficiale: Henderson saluta il Brentford e a 36 anni firma con il Chelsea

29/07/2026 | 16:01:01

La parabola di Jordan Henderson, capitano del Liverpool campione d’Europa nel 2019, sembrava in declino quando, nel 2023, lasciò i Reds per andare in Arabia. All’Al-Ettifaq, però, le cose non sono andate bene e dopo sei mesi l’inglese è tornato in Europa, con la maglia dell’Ajax. Dopo una stagione con gli arcieri, ha firmato con il Brentford un contratto biennale ma, la chiamata del Chelsea di questi ultimi giorni, ha fatto vacillare il giocatore, decidendo di accasarsi a Londra.

Ecco il comunicato del Brentford: “Jordan Henderson ha lasciato il Brentford a seguito di un accordo comune per la risoluzione del contratto; il centrocampista ha collezionato 34 presenze con le Bees nel 2025/26, prima di fare la storia dell’Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026 diventando il primo giocatore della nazionale inglese a partecipare a sette grandi tornei”.

Le parole di Henderson: “Il trentaseienne è arrivato alle Bees a titolo libero dall’Ajax nel luglio 2025 e ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni durante la stagione 2025/26.

Henderson ha detto: “Lascio il Brentford con molta gratitudine per l’opportunità che il club mi ha dato e per il supporto e la cura che hanno dato a me e alla mia famiglia fin dal primo giorno.

“Tornare in Premier League era davvero importante per me, e il Brentford mi ha dato quella possibilità. Ne sarò sempre grato.

“Spero di essere riuscito a contribuire ad aiutare la squadra in un periodo importante per il club. Abbiamo raggiunto molto insieme la scorsa stagione, ed è qualcosa di cui tutte le persone del club dovrebbero essere orgogliose.

“Il Brentford è un club di calcio speciale. È ambizioso, progressista e pieno di brave persone. Dai proprietari allo staff tecnico, ai giocatori e a tutti quelli dietro le quinte, è stato un privilegio farne parte.

“Soprattutto, vorrei ringraziare i tifosi. Il loro sostegno non è mai cambiato, e il legame che hanno con il club è evidente. Tengono profondamente al Brentford e supportano la squadra nel modo giusto in ogni fase del percorso.

“Infine, grazie a Matt, Phil, Lee e Keith, a ogni membro dello staff e a tutti i miei compagni di squadra. È stato un piacere lavorare al vostro fianco e ripenserò al mio periodo a Brentford con molto orgoglio e bei ricordi”.

Foto: Instagram Henderson