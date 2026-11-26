Ufficiale: Hainaut rinnova con il Venezia fino al 2030

26/11/2026 | 19:33:06

Il Venezia ha annunciato il rinnovo di contratto di Antoine Hainaut fino al 2030.

Questo il comunicato del club:

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Antoine Hainaut, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030.

Arrivato in laguna nella stagione 2025/26, Hainaut, 24 anni, ha collezionato finora 52 presenze ufficiali con la maglia del Venezia FC, totalizzando 7 gol e 8 assist.

Protagonista della promozione in Serie A nella stagione 2025/26, Antoine Hainaut ha condiviso con il Venezia FC un percorso di grande valore, affermandosi progressivamente come uno dei punti di riferimento della squadra”.

Foto: sito Venezia