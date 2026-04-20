Ufficiale: Hagi nuovo ct della Romania

20/04/2026 | 15:18:54

Gheorghe Hagi è il nuovo ct della Romania, il tecnico sarà l’erede di Lucescu. Il comunicato della federazione: “Il Comitato Esecutivo della Federazione Calcistica Rumena ha approvato la proposta della Commissione Tecnica giovedì 16 aprile 2026, e Gheorghe Hagi torna ufficialmente oggi sulla panchina della nazionale rumena. La Federazione calcistica rumena annuncia la nomina a commissario tecnico dell’uomo che più di ogni altro ha rappresentato la nazionale rumena nella storia del calcio rumeno. Gheorghe Hagi, simbolo di eccellenza, ha firmato un contratto per i prossimi due cicli di qualificazione, con l’obiettivo di riportare la nazionale nell’élite del calcio mondiale”.

foto sito romania