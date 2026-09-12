Ufficiale: Haas nuovo giocatore del Livorno

Il Livorno ha annunciato l’arrivo di Haas, il comunicato ufficiale: “Nicolas Haas è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Centrocampista svizzero classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Lucerna, nel corso della carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Lucerna, Atalanta, Palermo, Frosinone ed Empoli. In Italia ha collezionato 60 presenze in Serie A e 119 in Serie B. Con l’Empoli ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2020/21. Nell’ultima stagione ha disputato 18 gare in cadetteria. Centrocampista duttile, può ricoprire anche il ruolo di mediano e trequartista. Benvenuto in amaranto Nicolas!”

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