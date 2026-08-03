Ufficiale: Gulacsi firma con il Villarreal fino al 2028

03/08/2026 | 19:18:49

Il portiere ungherese classe ’90 Peter Gulacsi lascia il Lipsia e vola in Spagna alla corte del Villarreal. Operazione da 2 milioni di euro e contratto fino al 2028.

Il comunicato degli spagnoli: “Il Villarreal CF e il RB Leipzig hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Péter Gulácsi, che ricoprirà il ruolo di portiere dei Groguets per le prossime due stagioni. Il giocatore ungherese si allenerà per la prima volta agli ordini di Iñigo Pérez domani, martedì, e successivamente verrà presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Villarreal alle ore 12:00, in un evento riservato esclusivamente ai media. Péter Gulácsi (Budapest, 6 maggio 1990) è un portiere ungherese di grande esperienza, con un importante trascorso nel calcio europeo. Nel corso della sua carriera ha militato tra le file di RB Leipzig, RB Salzburg, Tranmere Rovers, Hereford United, Hull City e Liverpool FC. Nel club tedesco, dove si è affermato come portiere di alto livello, Gulácsi ha collezionato un totale di 362 presenze nell’aro di undici stagioni. Inoltre, a livello internazionale, il portiere ungherese ha totalizzato 58 presenze con la nazionale dell’Ungheria”.

Foto: Sito Villarreal