Ufficiale: Guidi è un nuovo calciatore del Cesena

10/07/2025 | 19:30:01

Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il centrocampista Matteo Guidi fino al 30 giugno 2028. Nato a Prato nel 2003, Guidi è cresciuto nel settore giovanile dell’US Città di Pontedera, società con cui ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/2020 in Serie C. Dopo aver vinto il campionato di Serie D tra le fila del San Donato Tavernelle, nell’estate del 2022 torna a vestire la maglia dell’US Città di Pontedera, collezionando complessivamente 108 presenze e 5 reti nelle ultime tre stagioni sportive tra Campionato e Coppa Serie C. Benvenuto in Romagna Matteo”.

Foto: logo Cesena