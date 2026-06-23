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Ufficiale: Guernier firma con il Milan Futuro

23/06/2026 | 17:20:05

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Il Milan ha annunciato di aver tesserato per il progetto Milan Futuro l’attaccante classe 2007 Aurelien Guernier, proveniente dal Birmingham City FC.
Questo il comunicato del club:
AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.
Foto: sito Milan