Ufficiale: Grosseto, torna Tosi dal Pisa

Il Grosseto ha annunciato il ritorno di Tosi dal Pisa: “Lorenzo Tosi torna a casa. Attaccante classe 2008, grossetano doc, torna a vestire la maglia biancorossa dopo il percorso nel settore giovanile del Grifone. Arriva in prestito dal Pisa, con cui ha già esordito in Serie B, e può vantare anche due presenze con la Nazionale Under 17. Bentornato, Lorenzo!”. Le prime parole del giocatore al sito ufficiale:”Sono molto felice di iniziare la mia prima avventura tra i grandi, qui a Grosseto, tornare a casa e avere la possibilità di indossare i colori della mia città è un motivo di orgoglio”.

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