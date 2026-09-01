Ufficiale: Grealish torna all’Everton

01/09/2026 | 23:40:25

L’Everton ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo dal Manchester City il diritto alle prestazioni di Jack Grealish.

Ecco il comunicato:

“Jack Grealish è tornato all’Everton in prestito dal Manchester City per il resto della stagione 2026/27.

L’attaccante trentenne, plurivincitore di trofei con il City e con 39 presenze nella nazionale inglese, è diventato rapidamente uno dei beniamini dei tifosi del Merseyside la scorsa stagione, disputando un’ottima prima annata in prestito con i Toffees.

Dopo aver vinto il premio di miglior giocatore del mese di agosto della Premier League, Grealish ha collezionato 20 presenze in campionato con l’Everton, realizzando due gol e sei assist, prima che un infortunio al piede a febbraio ponesse fine alla sua stagione”.

Foto: X Everton