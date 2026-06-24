Ufficiale: Gravillon lascia il Pescara e passa al Neftci Baku

24/06/2026 | 20:22:57

Nuova avventura per Andrew Gravillon, il difensore lascia il Pescara e si trasferisce al Neftci Baku: “Benvenuto, Andrew Gravillon! Il Neftçi ha ufficialmente completato il suo terzo acquisto nella finestra di mercato estiva del 2026. Il difensore guadalupense Andrew Gravillon è il nuovo membro dei bianconeri. Il calciatore ventottenne ha firmato un contratto biennale e indosserà la maglia numero 55”.

foto sito neftci