Ufficiale: Grandu rinnova con il Cagliari

17/09/2026 | 16:11:56

Grandu rinnova con il Cagliari, c’è il comunicato ufficiale del club: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Nicola Grandu, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione a favore del Club.

Classe 2006, originario di Martis, Grandu è un esterno capace di abbinare duttilità, corsa e generosità nelle due fasi di gioco. In rossoblù dal 2019, con l’Under 20 ha sinora collezionato 85 presenze, 3 gol e 7 assist, diventando un punto di riferimento della squadra e indossando la fascia di capitano già dalla scorsa stagione.

Le sue qualità sono oggi al servizio anche della Prima squadra: Grandu è infatti entrato in pianta stabile nel gruppo agli ordini di mister Fabio Pisacane e del suo staff, dove lavora quotidianamente per consolidare la propria crescita e continuare a migliorare.

Un cammino costruito interamente in rossoblù, nel segno della prospettiva e di un fortissimo senso di appartenenza. Un legame con la maglia che rappresenta la sua Terra e che Nicola rinnova con entusiasmo, determinazione e affidabilità, caratteristiche che lo accompagnano sin dal primo giorno a Cagliari.

Congratulazioni Nico, avanti insieme!”

foto sito cagliari