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Ufficiale: Godfrey in prestito dall’Atalanta al Glasgow

29/06/2026 | 11:07:53

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L’Atalanta comunica la cessione in prestito di Godfrey al Glasgow con la possibilità di riscattarlo. Ecco le parole del club bergamsco: Atalanta BC comunica di aver ceduto a Glasgow Football Club il diritto alle prestazioni sportive del difensore Benjamin Godfrey, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva. Atalanta BC augura a Benjamin le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Scozia”.

Foto: Instagram Godfrey