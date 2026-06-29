Ufficiale: Godfrey in prestito dall’Atalanta al Glasgow
29/06/2026 | 11:07:53
L’Atalanta comunica la cessione in prestito di Godfrey al Glasgow con la possibilità di riscattarlo. Ecco le parole del club bergamsco: Atalanta BC comunica di aver ceduto a Glasgow Football Club il diritto alle prestazioni sportive del difensore Benjamin Godfrey, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva. Atalanta BC augura a Benjamin le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Scozia”.
Foto: Instagram Godfrey