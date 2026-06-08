Ufficiale: Giroud rinnova con il Lille fino al 2027

08/06/2026 | 18:36:29

Olivier Giroud rinnova per un’altra stagione con il Lille, il comunicato: “Olivier Giroud ha prolungato il suo contratto di un altro anno. Tornato in Ligue 1 la scorsa estate con l’ambizione di affrontare una nuova sfida in un club con ambizioni europee, Olivier Giroud ha disputato una stagione molto positiva con la maglia del LOSC (44 partite, 11 gol, in tutte le competizioni). A 39 anni, il detentore del record di gol con la nazionale francese è ancora animato da una grande fame di successo. E questo è il momento perfetto, visto che la stagione 2026-2027 si preannuncia ricca di sfide e ambizioni per il LOSC! Per questo motivo ha prolungato il suo contratto con il club per un’altra stagione. Il suo ritorno in Ligue 1 con il LOSC Lille ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, sia a Lille che in tutta la Francia, la scorsa estate. Dall’inizio alla fine della stagione 2025-2026, il periodo di Olivier Giroud con Les Dogues (I Mastini) è stato caratterizzato da un’intensa passione per una figura molto stimata e rispettata nello sport francese. Ma al di là di questa dimostrazione di affetto a Lille, come negli stadi di tutta la Francia, Olivier Giroud si è anche affermato come una risorsa offensiva estremamente preziosa con la maglia del Lille. Con 44 presenze, il numero 9 ha segnato 11 gol in tutte le competizioni: 7 in Ligue 1 e 4 in UEFA Europa League”.

foto x lille