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Ufficiale: Giovanni Lopez nuovo allenatore del Guidonia Montecelio

25/05/2026 | 20:34:30

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Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver raggiunto un accordo con Giovanni Lopez, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Contestualmente il club annuncia la composizione dello staff che affiancherà il nuovo allenatore: Giovanni Abate (vice allenatore), Adriano Bianchini (preparatore atletico), Cristian Tosti (preparatore dei portieri). Il Guidonia Montecelio 1937 Fc rivolge a mister Lopez e al suo team un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro per proseguire l’obiettivo di crescita della società.

 

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Foto: logo Guidonia Montecelio