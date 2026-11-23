Ufficiale: Giorgio Perinetti e Giuseppe Ferazzoli si separano dall’Athletic Club Palermo

23/11/2026 | 19:08:16

La nota ufficiale dell’Athletic Club Palermo: “L’Athletic Club Palermo e mister Giuseppe Ferazzoli si separano consensualmente L’Athletic Club Palermo comunica la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione con l’allenatore Giuseppe Ferazzoli. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister per la professionalità, la dedizione e il grande impegno dimostrati durante la sua esperienza sulla panchina nerorosa. Nel corso del suo percorso, Ferazzoli ha saputo trasmettere alla squadra passione, determinazione e spirito di sacrificio, contribuendo alla crescita del gruppo e regalando alla società e ai suoi tifosi momenti di grande soddisfazione. La separazione avviene in un clima di serenità, rispetto e stima reciproca. A mister Ferazzoli vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per le future soddisfazioni personali. Grazie di tutto, mister. Athletic Club Palermo”. Il comunicato su Perinetti: “L’Athletic Club Palermo e Giorgio Perinetti si separano consensualmente. L’Athletic Club Palermo comunica che, di comune accordo, si conclude il rapporto di collaborazione professionale con il Direttore Generale Giorgio Perinetti. La società desidera esprimere il più sincero e sentito ringraziamento a Giorgio Perinetti per il contributo umano e professionale offerto durante il suo percorso in nerorosa. Figura di grande esperienza, competenza e prestigio nel panorama calcistico nazionale, Perinetti ha rappresentato per il nostro club un importante punto di riferimento, mettendo a disposizione la propria conoscenza del mondo del calcio, la sua professionalità e uno straordinario bagaglio di esperienze maturate nel corso di una carriera di altissimo livello. Al di là degli aspetti professionali, la società desidera sottolineare soprattutto le qualità umane di Giorgio, la sua disponibilità, la sua sensibilità e il rispetto dimostrato nei confronti di tutte le componenti del club. L’Athletic Club Palermo considera un motivo di grande orgoglio aver condiviso una parte del proprio percorso con una personalità del suo spessore, che ha contribuito ad arricchire il progetto nerorosa con idee, esperienza e valori importanti. La separazione avviene in un clima di assoluta serenità, stima reciproca e riconoscenza, nel rispetto del rapporto umano e professionale costruito. A Giorgio Perinetti rivolgiamo i nostri migliori auguri per il futuro, certi che il suo percorso continuerà a essere contraddistinto dalla passione, dalla competenza e dall’eleganza che da sempre ne accompagnano il nome. Grazie di cuore, Giorgio. Le porte dell’Athletic Club Palermo resteranno sempre aperte per te”

foto facebook Athletic Club Palermo