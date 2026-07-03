Ufficiale: Germania, accolte le dimissioni di Nagelsmann. E su Klopp…

03/07/2026 | 12:27:31

Dopo i rumors delle ultime ore, arriva immediata la nota ufficiale della Nazionale tedesca che conferma di aver accolto le dimissioni del CT Julian Nagelsmann dopo l’eliminazione dai Mondiali ai sedicesimi di finale.

La nota: “E’ ufficiale l’immediata risoluzione del contratto con il commissario tecnico Julian Nagelsmann. Questa richiesta è stata ora accolta dai rappresentanti dei soci e dal consiglio di sorveglianza. La Federcalcio tedesca ringrazia espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto a partire da settembre 2023. Si è distinto per un livello elevato di dedizione e per una straordinaria ambizione. Inoltre, Julian Nagelsmann è una persona estremamente responsabile e sincera, che tutti noi stimiamo”.

Arriva anche un chiarimento importante su Klopp: “I vertici della Federazione cercheranno ora il colloquio con Jurgen Klopp, il quale ha già manifestato la propria disponibilità di massima ad assumere l’incarico”.

Foto: Instagram personale