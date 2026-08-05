Ufficiale: Foggia, dall’Ascoli arriva Oviszach

05/08/2026 | 21:14:42

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Ascoli Calcio 1898 FC, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Oviszach. Attaccante esterno e ala sinistra, nato ad Udine il 26 marzo 2001, Oviszach cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Udinese, completando poi il proprio percorso nel vivaio del Torino. Nel corso della sua carriera muove i primi passi tra i grandi in Serie D con il Santa Maria Cilento, prima di affermarsi tra i professionisti in Serie C vestendo le maglie di Cavese, L.R. Vicenza e Giugliano, mettendosi in mostra per velocità, qualità tecnica e abilità nell’uno contro uno. Successivamente si trasferisce al Crotone, dove vive una stagione da protagonista nel Girone C di Serie C impreziosita da 9 reti, guadagnandosi la chiamata dell’Ascoli, con cui vince i playoff di Serie C. Tra i professionisti vanta complessivamente oltre 100 presenze condite da gol e assist.

Oviszach si trasferisce al Foggia. https://t.co/dQ2HhxEUpq pic.twitter.com/Slfc9Ppgx4 — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) August 5, 2026

Foto: X Ascoli