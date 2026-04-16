Ufficiale: Floro Flores rinnova con il Benevento
16/04/2026 | 20:25:28
Il Benevento annuncia il rinnovo di Floro Flores in panchina, il comunicato del club: “Il Benevento Calcio è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il tecnico Antonio Floro Flores fino al 30 giugno 2028. Il Club giallorosso rivolge a mister Floro Flores i migliori auguri di buon proseguimento, confidando nel raggiungimento di ulteriori e prestigiosi traguardi sportivi”.
foto sito benevento