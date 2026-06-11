Ufficiale: Florentino Perez presidente del Real Madrid e Papa Leone XIV diventa membro onorario

11/06/2026 | 21:18:46

Il Real Madrid ha ufficializzato la conferma di Florentino Perez come presidente: “Nella sala riunioni della Ciudad Real Madrid si è svolta la cerimonia di proclamazione di Florentino Pérez a presidente del Real Madrid CF e del suo consiglio di amministrazione:

Sig. Florentino Pérez Rodríguez PARTNER NO. 1.484 PRESIDENTE

Sig. Eduardo Fernández de Blas PARTNER N. 4.040 VICEPRESIDENTE

Sig. Pedro López Jiménez PARTNER NO. 10.321 VICEPRESIDENTE

Sig. Enrique Sánchez González PARTNER NO. 11.707 VICEPRESIDENTE

Sig. Enrique Pérez Rodríguez PARTNER NO. 5.302 VICEPRESIDENTE

Sig. José Luis del Valle Pérez MEMBRO N. 40.441 SEGRETARIO

Sig. Jerónimo Farré Muncharaz MEMBRO N. 1.823 MEMBRO

Sig. Manuel Cerezo Velázquez MEMBRO N. 9.185 MEMBRI N.

. José Sánchez Bernal MEMBRO N. 10.367 MEMBRO Sig. Manuel

Torres Gómez MEMBRO N.

Gómez Barrera MEMBRO N. 14.388 MEMBRO

Sig. Gumersindo Santamaría Gil MEMBRO N. 14.784 MEMBRO

Sig. José Manuel Otero Lastres MEMBRO N. 16.033 MEMBRO

Sig. Nicolás Martín Sanz-García MEMBRO N. 17.859 MEMBRO

Sig. Manuel Redondo Sierra MEMBRO N. 22.351 MEMBRO

Sig.ra Catalina Miñarro Brugarolas MEMBRO N. 47.022 MEMBRO

Sig. José Ángel Sánchez Periáñez MEMBRO N. 47.654 MEMBRO

Sig. Francisco García Sanz MEMBRO N. 51.999 MEMBRO

Sig. Donato González Sánchez MEMBRO N. 56.092 MEMBRO

Sotto la presidenza di Florentino Pérez , a partire da luglio 2000, il Real Madrid ha conquistato 66 titoli, 37 nel calcio e 29 nel basket.

Nel calcio ha vinto 7 Coppe dei Campioni , 7 Coppe del Mondo per club , 6 Supercoppe europee , 7 campionati , 3 Coppe del Re e 7 Supercoppe di Spagna.

Nel basket ha vinto 3 Coppe dei Campioni , 1 Coppa Intercontinentale , 9 campionati , 7 Coppe del Re e 9 Supercoppe di Spagna.

Florentino Pérez si appresta ad affrontare, fino al 2030, il suo ottavo mandato come presidente del Real Madrid. Questo invece il comunicato su Papa Leone XIV: “Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare Sua Santità Papa Leone XIV membro onorario del Real Madrid, la massima onorificenza conferita dal nostro club.

Il Real Madrid dimostra così la sua ammirazione e il suo riconoscimento per una figura universale che rappresenta miliardi di persone e che promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo.

La sua visita allo stadio Santiago Bernabéu l’8 giugno 2026 è stata un onore per il Real Madrid e rimarrà per sempre una delle immagini più emozionanti della nostra storia”.

foto sito real madrid