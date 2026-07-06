Ufficiale: Filipe Luis nuovo allenatore del Monaco

06/07/2026 | 15:10:17

Filipe Luis è il nuovo allenatore del Monaco, il comunicato ufficiale: “L’AS Monaco è lieto di annunciare l’arrivo di Filipe Luís come allenatore, segnando l’inizio di una nuova era. Il tecnico brasiliano, 40 anni, si è legato al club del Principato fino al giugno 2028. L’allenatore brasiliano Filipe Luís, che compirà 41 anni il 9 agosto, approda all’AS Monaco dopo una brillante esperienza sulla panchina del CR Flamengo. Sotto la sua guida, il club di Rio de Janeiro ha conquistato numerosi trofei importanti, tra cui la Coppa del Brasile 2024, la Supercoppa del Brasile 2025, il Campeonato Carioca 2025, il Campionato brasiliano 2025 e la prestigiosa Copa Libertadores 2025 , ottenendo un bilancio di 62 vittorie , 21 pareggi e 16 sconfitte in due stagioni alla guida della prima squadra. Questi successi gli sono valsi il titolo di Allenatore dell’Anno del Sud America nel 2025. L’ex difensore della nazionale brasiliana ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del club di Rio de Janeiro, dove si è subito distinto con le squadre giovanili, vincendo in particolare la Coppa Intercontinentale Under 20. Questi risultati sono la continuazione di una brillante carriera da giocatore sotto la guida di allenatori di grande esperienza. L’ex terzino Filipe Luís ha giocato in particolare nell’Atlético Madrid (333 partite) sotto la guida di Diego Simeone, vincendo la Liga nel 2014, la Copa del Rey nel 2013 e l’Europa League due volte (2012 e 2018). Filipe Luís ha giocato anche nel Chelsea sotto la guida di José Mourinho, vincendo il titolo di Premier League nel 2015, prima di concludere la carriera al CR Flamengo, aggiungendo al suo palmarès due Coppe Libertadores (2019 e 2022). Con la nazionale brasiliana, l’ex terzino sinistro ha collezionato 44 presenze, vincendo la Confederations Cup nel 2013 e la Copa América nel 2019. Filipe Luís arriva insieme a Ivan Palanco (vice allenatore) e Diogo Linhares (preparatore atletico), che facevano già parte del suo staff al Flamengo. Si uniscono allo staff anche Antony Santiago (vice allenatore, in precedenza responsabile dell’analisi tattica) e l’allenatore dei portieri Jyri Nieminen, ex del Feyenoord Rotterdam, che conosce bene Lukáš Hrádecký per aver allenato i portieri della nazionale finlandese. Dopo due giorni di test fisici e medici per il gruppo dei professionisti, Filipe Luis guiderà la prima sessione di allenamento sul campo mercoledì mattina al Performance Centre, aprendo così un nuovo capitolo per l’AS Monaco”.

foto sito monaco