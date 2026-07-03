Ufficiale: Fenerbahçe, ingaggiato Aké

03/07/2026 | 17:44:40

Aké è un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Ecco l’annuncio del club turco: “Annuncio di trasferimento. Il nostro club ha raggiunto un accordo con il giocatore della squadra nazionale olandese Nathan Aké e ha firmato un contratto con il calciatore. Il nostro giocatore, che indosserà la maglia alla Coppa del Mondo FIFA 2026, si unirà al nostro team durante il campamento dell’Austria dopo la pausa. Portiamo questo all’attenzione del pubblico”.

Foto: Instagram Fenerbahçe