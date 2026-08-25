Ufficiale: Fatah è un nuovo giocatore del Lecce

25/08/2026 | 16:48:57

Amar Fatah è la nuova ala del Lecce. Lo svedese classe 2004, nell’ultima stagione al Dundee United, ha realizzato 8 reti in 30 partite.

Il comunicato dei salentini: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amar Fatah dall’ESTAC Troyes.

L’esterno offensivo svedese classe 2004, che vestirà la maglia numero 7, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per i successivi due anni.

Fatah nell’ultima stagione ha militato nel Dundee United, formazione militante nella Premiership scozzese, dove ha collezionato 34 presenze realizzando 9 gol e 4 assist”.

Foto: Sito Lecce