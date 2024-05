Ufficiale: Farioli è il nuovo allenatore dell’Ajax

Francesco Farioli è il nuovo allenatore dell’Ajax. L’allenatore italiano sarà il primo straniero a guidare il club olandese dopo più di 20 anni. Non solo, l’ormai ex Nizza sarà anche il primo allenatore italiano della storia dell’Ajax. Di seguito il comunicato: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con Francesco Farioli e l’OGC Nice per il trasferimento dell’allenatore all’Ajax. Farioli firmerà un contratto triennale, che inizierà l’11 giugno 2024 e durerà fino al 30 giugno 2027″

Foto: Instagram Ajax