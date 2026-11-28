Ufficiale: Ethan Mbappé rinnova con il Lille fino al 2029. Il comunicato

28/11/2026 | 12:36:06

Il LOSC blinda il giovane attaccante francese, classe 2006, che ha firmato un nuovo accordo valido per altre due stagioni. Arrivato nell’estate del 2024 dopo la formazione nel settore giovanile del PSG, Ethan Mbappé continuerà il proprio percorso di crescita con il club francese, come si legge dal comunicato del club: “LOSC ed Ethan Mbappé sono lieti di annunciare il rinnovo del contratto. Il talentuoso attaccante della nazionale francese Under 21 (19 anni) ha prolungato il suo accordo con Les Dogues per altre due stagioni, fino al 2029. È arrivato al LOSC a 17 anni, Ethan Mbappé era ancora un giovane talento promettente quando arrivò nel nord della Francia nell’estate del 2024. Sebbene il suo cognome fosse certamente noto al pubblico, anche il suo nome di battesimo era associato a grandi promesse. Un talento precoce cresciuto nell’accademia del Paris Saint-Germain dopo aver iniziato la sua carriera all’AS Bondy, Ethan fece addirittura il suo debutto da professionista con il PSG a soli 15 anni. Dalle brillanti prestazioni nella Youth League alle incoraggianti apparizioni in Ligue 1 e in Coppa di Francia, il giovane mancino, all’epoca nazionale francese Under 16, progredì rapidamente con il PSG, che poi si laureò campione di Francia nel 2024. Con questo prolungamento di contratto, il LOSC è lieto di poter supportare la crescita a lungo termine di Ethan Mbappé. Non c’è dubbio che il suo talento e il suo potenziale, uniti alla maturità e alla crescente esperienza, saranno risorse fondamentali per le sue prestazioni con il Club”.

foto: sito Lille