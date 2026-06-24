Ufficiale: Estévez non rinnova con il Parma. Il saluto del club

Nahuel Estévez non rinnoverà con il Parma, che lo ha salutato così, attraverso i propri canali ufficiali: “Parma, 24 giugno 2026 – Quattro stagioni, 125 presenze, 4 gol, 5 assist e una promozione in Serie A che resterà per sempre nella storia recente del nostro Club. Si chiude il percorso di Nahuel Estévez in gialloblu, un cammino fatto di impegno, personalità e attaccamento alla maglia, vissuto con la passione e la professionalità che lo hanno reso un punto di riferimento per tutti: compagni, tifosi, Club e città. A Nahuel va il più sincero ringraziamento del Parma Calcio per quanto condiviso e costruito insieme e il migliore augurio per le sfide che lo attendono. Grazie, Nahuel. Parma sarà sempre casa tua”.

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