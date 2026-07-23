Ufficiale: Elliot Anderson nuovo giocatore del Manchester City

23/07/2026 | 18:40:25

Il Manchester City è lieto di annunciare l’ingaggio di Elliot Anderson dal Nottingham Forest. Il comunicato ufficiale del club: “Il nazionale inglese ha firmato un contratto quinquennale con l’Etihad Stadium. Il ventitreenne ha iniziato la sua carriera con il Newcastle United prima di trasferirsi al Forest nel 2024 e diventare rapidamente una figura chiave al City Ground. Centrocampista box-to-box estremamente dinamico, Anderson si distingue per i contrasti decisi e i passaggi creativi, che lo hanno reso uno dei giovani talenti più promettenti della Premier League”.

foto x city