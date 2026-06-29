Ufficiale: Diego Ronco nuovo giocatore del Modena

29/06/2026 | 16:56:40

Il Modena ha annunciato l’acquisto di Diego Ronco: “Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’SS Monopoli le prestazioni sportive di Diego Ronco, che ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione un’ulteriore stagione.Difensore di piede sinistro classe 2004, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e del Como. Con la maglia dei lariani ha vinto anche il Campionato Nazionale Under 17 nel 2021, per poi passare al progetto formativo Garuda Select in Inghilterra. Nel gennaio 2023 è arrivato l’approdo tra i professionisti, in Serie C, con la maglia della Virtus Verona, esperienza proseguita anche nella stagione successiva. La scorsa estate il trasferimento a titolo definitivo al Monopoli, dove ha disputato una nuova stagione in Serie C, contribuendo al raggiungimento dei playoff e collezionando 28 presenze e 2 assist. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Diego il benvenuto nella famiglia gialloblù”.

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