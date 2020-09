Ufficiale: Di Munno lascia il Monza e firma per la Pro Sesto

Il Monza ha annunciato, con una nota apparsa sui propri canali, la cessione in prestito del centrocampista classe 2000 Alessandro di Munno alla Pro Sesto. Segue il comunicato del club brianzolo:

Alessandro Di Munno passa a titolo temporaneo annuale alla Pro Sesto. Il centrocampista classe 2000 raggiunge l’altro ex giovane biancorosso Palesi nella squadra neopromossa in Serie C. In bocca al lupo ad Alessandro per la nuova stagione!

Foto: Logo Pro Sesto