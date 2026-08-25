Ufficiale: Di Gregorio nuovo portiere del Bournemouth

25/08/2026 | 11:42:35

Michele Di Gregorio riparte dal Bournemouth, è ufficiale la nuova avventura del portiere: “L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio di Michele Di Gregorio in prestito stagionale dalla Juventus. Il portiere ventinovenne approda ai “Cherries” dopo essersi affermato come uno degli estremi difensori più apprezzati della Serie A, portando con sé una significativa esperienza ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Di Gregorio ha iniziato la sua carriera professionistica all’Inter, maturando poi preziosa esperienza in prima squadra durante i prestiti al Renate, al Novara e al Pordenone. In seguito, ha vissuto una stagione di svolta con il Monza, contribuendo alla storica promozione del club in Serie A. Le sue prestazioni nella massima serie italiana gli hanno valso ampi riconoscimenti: è stato infatti nominato miglior portiere della Serie A per la stagione 2023/24, mantenendo la porta inviolata in 14 occasioni su 37 presenze complessive tra tutte le competizioni. Trasferitosi alla Juventus nell’estate del 2024, ha collezionato presenze sia in ambito nazionale che europeo, arricchendo il proprio curriculum con l’esperienza in Champions League. Commentando il suo trasferimento all’AFC Bournemouth, Di Gregorio ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui. È un momento molto importante per me e credo che la decisione di venire a Bournemouth sia stata quella giusta. “Ho percepito il forte desiderio del club di avermi qui e ho avvertito l’ambizione della società di continuare a crescere e a raggiungere grandi traguardi. La Premier League è il campionato più bello del mondo. È un onore per me essere qui e avere l’opportunità di giocare a un livello così alto”. Tiago Pinto, Presidente delle operazioni calcistiche dell’AFC Bournemouth, ha commentato: “Michele è un portiere dalle eccellenti qualità e con una preziosa esperienza ai massimi livelli. Ha dimostrato costantemente il suo valore in Serie A e nelle competizioni europee; siamo certi che rappresenterà un ottimo innesto per la nostra rosa”. Di Gregorio indosserà la maglia numero 20 dell’AFC Bournemouth e si unirà ai nuovi compagni di squadra in vista della prima partita casalinga della stagione in Premier League, in programma questo fine settimana”.

foto x bournemouth