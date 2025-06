Ufficiale: Delap al Chelsea

04/06/2025 | 22:56:44

Il Chelsea è lieto di annunciare il trasferimento di Liam Delap dall’Ipswich Town, con l’attaccante che ha firmato un contratto fino al 2031. Internazionale Under-21 inglese, Delap ha segnato 12 volte nella Premier League durante la stagione 2024/25 ed è stato nominato per il premio Giovane Giocatore dell’Anno. Ha detto: ‘Comprendo la statura di questo club e vedo la traiettoria su cui si trova con questi giocatori e l’allenatore. Sarà un posto incredibile per me per svilupparmi, e spero di raggiungere risultati straordinari qui e aiutare il club a vincere altri trofei”.

Delap ha iniziato la sua carriera nell’accademia del Derby County prima di unirsi al Manchester City nel 2019. Dopo una stagione con la squadra Under-18, è passato all’Elite Development Squad, dove ha giocato sotto l’attuale allenatore dei Blues Enzo Maresca.L’attaccante ha avuto una stagione straordinaria. Ha messo a segno 24 gol in 20 partite di Premier League 2, ha segnato al suo debutto con la prima squadra del City nella Coppa di Lega ed è stato convocato per la sua prima apparizione nella massima serie contro il Leicester City.Altre apparizioni con la prima squadra sono seguite durante la stagione 2021/22, prima di intraprendere prestiti a Stoke City e Preston North End.Delap ha trascorso la stagione 2023/24 con l’Hull City e, dopo aver segnato otto gol, ha ottenuto un trasferimento al newly-promoted Ipswich Town.

Liam Delap, welcome to our house. pic.twitter.com/EO3GIT0mlv — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2025

Foto: twitter Chelsea