Ufficiale: De Luca in prestito dal Torino alla Virtus Entella

Il Torino e la Virtus Entella hanno trovato l’accordo per il prestito di Manuel De Luca. L’attaccante classe 1998 dopo l’esperienza in Serie C all’Alessandria approda dunque in Liguria. Questo il comunicato del club granata. “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione a favore dei liguri e contropzione per i granata, alla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel De Luca”.

Foto Stol