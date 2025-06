Ufficiale: Daniele Faggiano è il nuovo ds della Salernitana

30/06/2025 | 11:24:17

Daniele Faggiano è il nuovo ds della Salernitana. Il comunicato ufficiale: L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con il sig. Daniele Faggiano, al quale sarà affidata la direzione sportiva del club a decorrere da domani, martedì 1 luglio 2025. Dopo l’esperienza maturata anche in categorie superiori con Siena, Trapani, Palermo, Parma, Genoa, Sampdoria e Catania tra le altre, il dirigente abbraccia il progetto Salernitana con entusiasmo firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. La società ringrazia altresì il sig. Marco Valentini per l’impegno profuso fino ad oggi nello svolgimento del suo incarico augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

Foto: sito ufficiale Parma