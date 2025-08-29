Ufficiale: Cutrone nuovo giocatore del Parma

29/08/2025 | 13:50:48

Il Parma ha annunciato il colpo Patrick Cutrone per l’attacco: “Parma Calcio annuncia che Patrick Cutrone è stato acquistato dal Como 1907 a titolo temporaneo con diritto di opzione. Oltre 100 gol in carriera (fra Serie A, Premier League e le competizioni europee), 7 realizzati nell’ultimo campionato di Serie A (insieme a 5 assist): è nato per il gol, Patrick, lo ha dimostrato ovunque abbia giocato. E oggi il mondo gialloblu non vede l’ora di vedere la sua carica e la sua energia in campo, per festeggiare il suo primo gol con la maglia del Parma Calcio”.

FOTO: Sito Parma