Ufficiale: Crystal Palace, Thomas Frank è il nuovo allenatore, contratto fino al 2029

16/11/2026 | 18:21:30

Il Crystal Palace ha annunciato la nomina di Thomas Frank come nuovo allenatore. Il tecnico danese, 53 anni, torna in panchina dopo le esperienze in Premier League con Brentford e Tottenham. Per lui un accordo fino a giugno 2029. Il club londinese punta sulla sua esperienza per dare una nuova direzione al progetto tecnico e raggiungere gli obiettivi stagionali, come è riportato dal comunicato del club inglese: “Il Crystal Palace Football Club è lieto di confermare la nomina di Thomas Frank come allenatore. Il tecnico danese, 53 anni, ha firmato un accordo che lo legherà al club fino al giugno 2029. Frank vanta una notevole esperienza in Premier League, avendo già allenato in passato sia il Brentford che il Tottenham Hotspur. Con il Brentford ha ottenuto risultati straordinari, guidando la squadra dalla Championship alla Premier League grazie alla promozione conquistata nella stagione 2020/21. Successivamente, ha consolidato la posizione del Brentford nella massima serie, chiudendo i tre campionati seguenti rispettivamente al 13°, 9° e 16° posto. Nella stagione 2024/25, Frank ha condotto nuovamente la squadra del Gtech Community Stadium a un piazzamento nella parte alta della classifica, chiudendo il finale di stagione con una sola sconfitta nelle ultime otto partite di campionato. Il suo ultimo anno nel West London ha riscosso grandi consensi: il Brentford ha segnato più gol di quasi tutte le altre squadre – superato solo da quattro formazioni – e Frank è stato candidato al premio di “Allenatore dell’anno” della Premier League, prima di trasferirsi dall’altra parte di Londra per guidare il Tottenham Hotspur. Prima dell’esperienza in Inghilterra, Frank ha allenato le nazionali giovanili danesi e il Brøndby, in Danimarca, portando quest’ultimo a chiudere per due volte consecutive tra le prime quattro posizioni e a qualificarsi per la UEFA Europa League. Il presidente Steve Parish ha dichiarato: “Sono felicissimo di dare il benvenuto a Thomas al Crystal Palace. Ha dimostrato di saper costruire squadre vincenti e di valorizzare i giocatori: è il profilo ideale per il nostro club”. “Sono certo che la grande esperienza di Thomas in Premier League ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi per il resto della stagione”. Thomas Frank ha commentato: “È un onore essere qui e assumere la guida di questo fantastico club. Non vedo davvero l’ora di iniziare”. “Il Crystal Palace è una società iconica, sia in Inghilterra che in Premier League. Farò tutto ciò che è in mio potere per sostenere i giocatori e tutte le persone che lavorano nel club; non vedo l’ora di conoscerli”. Lo staff tecnico di Frank includerà l’attuale vice allenatore, Paddy McCarthy, e il preparatore dei portieri, Andy Quy; quest’ultimo ha già lavorato con lui al Brentford.Altri membri dello staff di Frank verranno confermati a tempo debito.

foto: x Crystal Palace