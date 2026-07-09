Ufficiale: Crystal Palace, c’è la firma di Mingueza

09/07/2026 | 18:37:15

“Il Crystal Palace è lieto di annunciare l’ingaggio di Óscar Mingueza con un contratto quadriennale. Il difensore spagnolo arriva dal Celta Vigo a parametro zero e diventa il primo acquisto estivo del nuovo allenatore Pierre Sage. Giocatore versatile, Mingueza può ricoprire qualsiasi ruolo nella linea difensiva. Il ventisettenne nazionale spagnolo ha collezionato quattro presenze con la maglia della nazionale maggiore, partendo titolare nella finale della UEFA Nations League del 2025. Nato in Catalogna, Mingueza ha fatto carriera nella prestigiosa accademia La Masia di Barcellona. Ha esordito in prima squadra con il club nel 2020, vincendo la Copa del Rey l’anno successivo, e ha collezionato 66 presenze prima di trasferirsi al Celta Vigo nel 2022. Mingueza vanta una vasta esperienza europea ed è stato inserito nella squadra ideale della UEFA Europa League 2025/26 dopo aver aiutato il Celta Vigo a raggiungere i quarti di finale”.

Welcome to South London, Óscar Mingueza ❤️ pic.twitter.com/ynMogmSi2D — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 9, 2026

Foto: X Crystal Palace